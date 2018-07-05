Главы МВД стран СНГ соберутся в Баку

С 19-го по 21 июля этого года в Баку будет проходить очередное заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ (СМВД), сообщает 1news.az со ссылкой на Исполнительный Комитет организации.

На заседании планируется рассмотреть ход реализации межгосударственных программ по борьбе с преступностью, а также ряд других актуальных направлений сотрудничества МВД государств – участников СНГ.

В их числе такие вопросы, как обмен информацией в отношении лиц, участвующих в вооружённых конфликтах в составе террористических и (или) международных террористических организаций на территориях третьих стран; совершенствование механизма согласованных действий органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ по противодействию новым видам преступлений, совершаемых на территории стран Содружества в сфере современных информационных технологий; придание Московскому университету МВД России имени В.Я.Кикотя статуса базовой организации государств – участников СНГ по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий; ежегодное проведение под эгидой СМВД международных научно-практических конференций.

В рамках форума запланировано подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.

1news.az