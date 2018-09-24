Главы МИД обсудят вопросы организации встречи Президента Азербайджана с премьером Армении

Сегодня на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ожидается встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Центральной темой встречи станет организация переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает 1news.az со ссылкой на «Эхо Москвы».

Переговоры глав МИД пройдут при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

Отметим, что накануне Пашинян выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где отметил важность мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.

Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован с помощью взаимных компромиссов со всех сторон в атмосфере мира, а не войны, Армения продолжит вести конструктивную деятельность для мирного разрешения конфликта, сказал Пашинян.

Отметим, что в преддверии важных переговоров в Нью-Йорке по урегулированию конфликта Армения вновь организовывает военные учения на оккупированных азербайджанских территориях.

Согласно информации, распространенной в СМИ, 25-28 сентября текущего года на оккупированных Арменией территориях Азербайджана будут проведены учения с привлечением военной авиации.

МИД Азербайджана вчера выступил с заявлением, в котором отметил, что очередной провокационный шаг ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана может привести к росту напряженности и тяжелым последствиям.

«Данный шаг Армении накануне запланированной встречи 26 сентября в Нью-Йорке глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ преследует цель дискредитировать деятельность сопредседателей и нанести урон процессу переговоров по урегулированию конфликта.

Еще раз напоминаем, что вся ответственность за эскалацию напряженности на фронте полностью ляжет на руководство Армении», - говорится в заявлении.

С.А, Г.Р.