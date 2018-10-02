Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся до конца года

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении, возможно, проведут новую встречу.

«До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана», - сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в ходе брифинга, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча была организована сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта, договорились продолжить переговорный процесс.

С.А., Э.Т.