Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху

Договоренность о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова по вопросу урегулирования карабахского конфликта уже достигнута.

Об этом в эфире армянского телеканала Shant заявил сам глава МИД Армении.

"Для нас очень важно сохранить динамичность в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта. Есть договоренность о встрече с министром иностранных дел Азербайджана", - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.

Мнацаканян также назвал минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху лучшим форматом для переговоров по этому вопросу.

"Очень важно то, что сопредседатели минской группы ОБСЕ действуют сплоченно. Все три страны (сопредседатели группы Россия, США и Франция - прим. ТАСС) представлены в регионе, имеют все необходимые политические и дипломатические инструменты и работают вместе. Все это дает нам уверенность, что этот формат является лучшим для переговорного процесса по карабахской проблеме", - сказал он.

ТАСС