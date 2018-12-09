Главу Федерации футбола Афганистана обвинили в сексуальных домогательствах

"Когда мы только начинали нашу работу, я надеялась на фундаментальные перемены, но, так как многие пробовали сделать то же самое и до нас, я не была уверена, что мы будем услышаны. Я горжусь тем, чего удалось достичь, а также тем, сколько людей присоединились к нам в нашей борьбе", - сказала она.

РИА Новости