Главу Федерации футбола Афганистана обвинили в сексуальных домогательствах

Генеральный прокурор Афганистана Фарид Хамиди отстранил главу Федерации футбола Афганистана (AFF) Керамуддина Карима и еще пятерых чиновников организации на фоне обвинений в домогательствах к игрокам женской сборной страны, сообщает Guardian со ссылкой на советника президента Афганистана Фазеля Фазли.
В ноябре издание сообщало о нескольких случаях домогательств, которые якобы имели место в штаб-квартире федерации и на тренировочном сборе команды в Иордании в феврале 2018 года. Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование после сообщений в СМИ.
Экс-глава департамента женского футбола AFF Халида Попал, которая была вынуждена покинуть страну, сказала, что в ходе проведенного ею расследования жертвы сообщили о физическом и сексуальном насилии, смертельных угрозах и изнасиловании.
Футболистка Мина Ахмади, исключенная из национальной команды за отказ подписать новый контракт, заявила, что обрадовалась, узнав об отстранении чиновников федерации.
"Когда мы только начинали нашу работу, я надеялась на фундаментальные перемены, но, так как многие пробовали сделать то же самое и до нас, я не была уверена, что мы будем услышаны. Я горжусь тем, чего удалось достичь, а также тем, сколько людей присоединились к нам в нашей борьбе", - сказала она.
РИА Новости