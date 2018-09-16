Главный редактор Синьхуа Хе Пинг: Сотрудничество с АЗЕРТАДЖ служит дальнейшему сближению наших народов - ФОТО

Информационное агентство Синьхуа получает информацию, связанную с Азербайджаном, из основного источника информации страны – АЗЕРТАДЖ.

Договор о сотрудничестве между двумя агентствами открывает широкие возможности для дальнейшего расширения обмена информацией и реализации совместных проектов.

Эти мысли прозвучали на встрече находящейся с визитом в Баку делегации во главе с главным редактором в статусе министра агентства Синьхуа Китая Хе Пингом с председателем Правления АЗЕРТАДЖ Асланом Аслановым.

Отметив, что Азербайджан и Китай обладают древними историческими связями, председатель Правления Аслан Асланов подчеркнул, что в углублении связей между нашими народами большую роль играют национальные информационные агентства двух стран. Было отмечено, что за период сотрудничества АЗЕРТАДЖ и Синьхуа, начавшегося с 2003 года, были реализованы совместные фотовыставки, презентации, обмен информацией и опытом. В настоящее время оба агентства тесно сотрудничают в двух международных организациях, где председательствует АЗЕРТАДЖ – Всемирном конгрессе новостных агентства и Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). «На проведенной в июне этого года в Пекине встрече с президентом Синьхуа Цай Минджао мы широко обсудили некоторые вопросы сотрудничества. Кроме того, в рамках первого медиа-саммита Шанхайской организации сотрудничества мы подписали с Синьхуа новое соглашение о сотрудничестве. Уверен, что это создаст новые возможности для развития наших связей», - сказал Аслан Асланов.

Было доведено до внимания, что реализация инициативы Китая «Один пояс – один путь», а также транспортных маршрутов Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг, Восток-Запад, автором которых является Азербайджан, обуславливает интенсивность связей также в сфере информации. В связи с этим было отмечено, что АЗЕРТАДЖ также присоединится к учрежденному Синьхуа альянсу «Экономическое информационное партнерство один пояс – один путь» и осуществлять обмен информацией с поставщиками новостей со всех уголков мира.

Отметив, что они придают большое значение сотрудничеству с АЗЕРТАДЖ, главный редактор агентства Синьхуа Хе Пинг подчеркнул, что высоко оценивают динамизм в двусторонних отношениях. Он сказал, что налицо развитие АЗЕРТАДЖ в качестве поставщика информации. «Подписанный в Пекине между нами договор направлен на повышение обмена информацией, а это внесет большой вклад в более близкое ознакомление наших народов друг с другом, взаимное освещение событий, происходящих в экономической и культурной жизни наших стран», - сказал Хе Пинг.

Главный редактор отметил, что Синьхуа поддерживает выдвинутые АЗЕРТАДЖ предложения для усовершенствования деятельности OANA. Подчеркнув значение распространения АЗЕРТАДЖ информации на китайском языке, Хе Пинг сказал, что они готовы оказать необходимую поддержку и в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов, усиление деятельности Всемирного конгресса новостных агентств и OANA, тенденциях развития современной медиа, была отмечена необходимость активизации усилий для дальнейшего углубления сотрудничества.

АЗЕРТАДЖ