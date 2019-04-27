Главные итоги и лучшие моменты SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1

SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1 подошел к концу.

Мы настолько привыкли к сумасшедшему Гран-при за последние два года, что на этот раз были несколько расстроены спокойной гонкой.

Не сказать, что гонка прошла скучно, но так уж получилось, что в 2019 году доминирование «Мерседес» достигло такого предела, что никто не может и близко подобраться к чемпионам последних лет.

В Баку надежда была на непредсказуемую трассу и Шарля Леклера. Но гонщики, держа в уме события последних двух лет, явно осторожничали на бакинском треке.

Ну, а Шарль Леклер сам похоронил себя еще в квалификации. Возможно, он мог на что-то рассчитывать и в гонке, когда на шинах «Медиум» начал быстро догонять лидеров, но странная тактика «Феррари» поставила крест на шансах молодого монегаска даже на подиум.

Вместе с тем, начало сезона показало, что молодой пилот «Феррари» вовсе не собирается оставаться в тени своего партнера по команде, несмотря на его устрашающие четыре титула чемпиона мира. В личном зачете Леклер пока отстает от Феттеля, но именно монегаск мог положить конец доминированию «Мерседес» еще в Бахрейне. Тогда его подвела силовая установка «Феррари». Но Леклер еще скажет свое слово, и почему-то мне кажется, что именно он, а не Феттель будет основным конкурентом пилотов «Мерседес».

Говоря о Гран-при Азербайджана, надо понимать, что оно не ограничивается лишь основной гонкой. Да, это главное событие уик-энда и взоры многомиллионной аудитории обращены на нее. Но вспомните драматическую квалификацию SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1. Шарль Леклер был абсолютно лучшим во время всех трех сессий свободных заездов. И вполне мог претендовать на поул. Но фатальная ошибка во второй сессии квалификации стоила Леклеру всего уик-энда. Гонку он завершил на пятом месте и минимизировал потери. Но шанс на первую победу в карьере был упущен.

View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Apr 27, 2019 at 8:08am PDT

А еще до квалификации была первая сессия свободных заездов, которая была остановлена на 13-й минуте. Напомним вкратце, что открывшийся люк сильно повредил болид пилота Williams Джорджа Расселла.

Случай, конечно же, неприятный, но в Формуле 1 он не первый и вряд ли последний. Подобные инциденты с люком уже случались в Монако, Китае, Малайзии. На городском треке вероятность такого случая возрастает, хотя FIA до начала Гран-при принимает трек и проводит полную проверку. Лишь после заключения экспертов по безопасности FIA, Гран-при может стартовать.

Интересно, что в мировых СМИ этот случай лишь подогрел интерес к SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1. Ведь от бакинской гонки ждут сумасшествия, и именно из-за этого ее так любят в мире.

Команда Williams пострадала, и как сообщили в Операционном комитете Baku City Circuit, если в результате расследования будет установлено, что команде полагается компенсация, она будет выплачена со стороны страховой компании. Инциденты – это часть гонок, которые делают Формулу 1 зрелищной.

А до начала основной гонки SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась спринтерская гонка Формулы 2. Ее победителем стал канадец Николас Латифи из команды DAMS. Сама гонка получилась весьма зрелищной, с двумя массовыми авариями.

Уже на втором повороте после начала гонки трое пилотов завершили борьбу после вот этого инцидента:

А вот еще одно массовое столкновение, и снова из борьбы выбыли трое пилотов:

Ghiotto, King én Mazepin de muur in. De 3e safetycar van de race! #AzerbaijanGP #F2 pic.twitter.com/kHFpkOZTe2 — Rick (@afcajaxpro_) April 28, 2019

Возвращаясь к SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1, стоит отметить еще один факт. У бакинской гонки снова новый победитель. За четыре года здесь побеждали четыре разных пилота. Победу на первом Гран-при в истории Азербайджана в 2016 году одержал Нико Росберг. Далее успеху в Баку радовались Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Серхио Перес из «Racing Piont» - три пилота, которым за четыре года удалось дважды оказаться на подиуме в Баку. Ни один другой пилот такого успеха пока не добивался.

SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1 по-прежнему остается самой непредсказуемой гонкой сезона. Малейшая ошибка может стоить победы даже фавориту, что мы и увидели в квалификации в Баку.

Формула 1 – это не только гонка, но и хорошая реклама города и страны. Закончить этот материал хотелось бы твитом из официального аккаунта лидера сезона «Мерседес» уже по окончании Гран-при.

«Baku City Circuit как ночная гонка…Что ты думаешь на этот счет Ф1?».

Бесплатная и неоплаченная реклама Баку для туристов со всего мира. Не это ли одна из целей проведения Формулы 1 в Баку? А у официальной страницы «Mercedes-AMG F1» в Twitter 2,3 млн читателей.

Теймур Максутов