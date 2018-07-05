Главная трансферная бомба лета. Роналду переходит в «Ювентус»

Лучший футболист мира Криштиану Роналду уже завтра может быть представлен футболистом туринского «Ювентуса».

Как сообщает 1news.az, разговоры о том, что Криштиану хочет покинуть «Реал» появились еще в середине прошлого сезона. Тогда сообщалось, что у лучшего футболиста мира испортились отношения с президентом «королевского клуба» Флорентино Пересом. А после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» Криштиану намекнул о том, что он покинет клуб. «Было здорово играть за «Реал». Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня».

После этого футболист отправился с расположение сборной Португалии, и разговоры на время чемпионата мира поутихли, но сейчас после вылета чемпионов Европы, ничего не мешает переходу Роналду в другой клуб.

В то время как многие ожидали перехода в «ПСЖ», фантастического контракта из Китая и МЛС, ну или трогательного возвращения в «Манчестер Юнайтед», неожиданно возник «Ювентус».

Вчера состоялась встреча между президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, генеральным директором Джузеппе Мароттой, спортивным директором Фабио Паратичи и тренером клуба Массимилиано Аллегри, который был вынужден прервать отпуск.

На встрече стороны обсудили конкретные шаги, которые следует предпринять, чтобы оформить трансфер Роналду. После собрания Маротта и Паратичи немедленно вылетели в Мадрид, чтобы окончательно договориться с «Реалом», сообщает SportMediaset.

По информации издания, руководство «Ювентуса» хочет в ближайшие часы закрыть сделку и представить Роналду в субботу 7 июля.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить Роналду зарплату в размере 30 млн евро в год, а трансфер предположительно обойдется итальянцам в 100 млн евро.

По данным мадридской газеты Marca, португалец принял решение покинуть королевский клуб в январе. Решение было связано с тем, что тогда появились сведения о том, что «Реал» готов отпустить игрока за 100 миллионов евро, но только не к прямому конкуренту, в частности, в «Барселону». В «Реале» тогда предполагали, что это будет клуб из Китая или США, но не из Европы.

Данная ситуация случилась спустя несколько месяцев после того, как «ПСЖ» активировал пункт о выкупе нападающего Неймара у «Барсы» за 222 миллиона евро.

Роналду задел ценник в 100 миллионов, утверждает Marca. Подобный ход клуба он к тому же воспринял как предложение уйти. «Если я стою 100 миллионов, значит они меня не любят», – сказал зимой игрок.

Поэтому он решил покинуть «Сантьяго Бернабеу» по завершении сезона. Криштиану принял во внимание тот факт, что фанаты «Ювентуса» овациями встретили его после гола ударом через себя в падении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на домашнем стадионе туринцев. Он оценил этот жест.

Страница ItalianFootballTV в социальных сетях также вспомнила речь Роналду после его знаменитого гола «Ювентусу» в четвертьфинале, где он говорит, что в детстве симпатизировал туринскому клубу.

Публикация от ItalianFootballTV (@iftvofficial) 5 Июл 2018 в 8:50 PDT

Marca пишет, что все решилось в среду вечером на встрече Мендеша и Хосе Анхеля Санчеса, правой руки Флорентино Переса. До этой встречи был шанс на то, что Роналду получит повышение зарплаты и останется, после – уже нет.

Днем ранее бывший президент «Ювентуса» Лучано Моджи сообщил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду уже прошел медобследование в Мюнхене и подписал контракт с «Ювентусом».

Вместе с тем, не исключается, что это всего лишь игра агента футбола – Жорже Мендеша, так как наряду с изданием «Marca», информацию об уходе звезды мирового футбола распространило и португальское издание «Record».

Сам Жорже Мендеш отметил, что португалец может уйти из клуба ради нового вызова. «Если Роналду уйдет из «Реала», он будет бесконечно благодарен клубу, президенту, всей команде, медицинскому персоналу, болельщикам и всем мадристам по всему миру. Это будет только ради нового этапа и вызова в его блестящей карьере», – отметил Мендеш.

Возможно, уже завтра Криштиану станет игроком «Юве», а может быть, все закончится новым контрактом с «Реалом».

Но букмекеры уже начали прием ставок на следующую постоянную команду Криштиану Роналду. Если ранее коэффициент на переход в «Ювентус» в летнее трансферное окно составлял 1.255, но уже вчера он упал до 1.01. Если Криштиану Роналду останется в «Реале», то сумма ставки может вырасти в 2,44 раза.

Трансферы в другие клубы маловероятны: ПСЖ предложен за 7.20, «Манчестер Юнайтед» — за 14.50. Клубы из США или Китая идут за 23 и 34 соответственно.

Теймур Максутов