Глава WhatsApp покинул свой пост

Сооснователь мессенджера WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум объявил о том, что покинул пост.

"Прошло почти десять лет с тех пор, как мы с Брайаном (Актоном – ред.) создали WhatsApp, и это было удивительное путешествие с лучшими людьми. Но мне пора двигаться дальше. Я ухожу в то время, когда люди используют WhatsApp в большей степени, чем я мог себе представить", — написал Ян Кум на своей странице в Facebook. Он поблагодарил всех, "кто сделал это путешествие возможным".

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, Ян Кум принял это решение из-за разногласий с компанией Facebook. В частности, его не устраивали "стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попытки Facebook использовать персональные данные и ослабить его шифрование".

WhatsApp — приложение для смартфонов, позволяющее пользователям различных мобильных платформ обмениваться сообщениями. Число пользователей WhatsApp превышает миллиард человек.

Компания Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году за 21,8 миллиарда долларов.

РИА Новости