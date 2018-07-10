Глава всеармянского «благотворительного» фонда подал в отставку

Исполнительный директор всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян подал в отставку.
Причиной отставки стало обвинение, выдвинутое Варданяну, по злоупотреблению должностными полномочиями.
Об этом сообщает «Спутник Армения».
Заявление Варданяна будет направлено членам попечительского совета фонда (крупным предпринимателям из Армении и диаспоры).
Напомним, директор всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян был задержан 3 июля сотрудниками Службы национальной безопасности Армении. Позже он был выпущен под залог.
По оперативным данным силовиков, Варданян признался, что использовал кредитную линию фонда в 25 миллионов драмов (55 тысяч долларов) для ставок в различных онлайн-казино.
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А.А.