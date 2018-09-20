Глава UFC: Нурмагомедов «вскипел внутри» после слов Макгрегора - ВИДЕО

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов закипал во время пресс-конференции из-за слов Конора Макгрегора. Его слова приводит ESPN.

«Эти парни реально ненавидят друг друга. Все помнят ту историю с автобусом в Бруклине. Однозначно это самая темная пресс-конференция, которую я проводил. Хабиб был сдержан, он сохранял спокойствие, но после всего, что наговорил Конор, я видел, как он закипает внутри», — отметил Уайт.

Пресс-конференция бойцов состоялась в ночь на 21 сентября в Нью-Йорке. Макгрегор часто оскорблял своего оппонента, перебивал его и репортеров, а также пил виски собственного производства. Он предложил Нурмагомедову попробовать его продукцию, однако дагестанец отказался.

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Бойцы встретятся 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях. Нурмагомедов является действующим обладателем пояса в легком весе. На его счету 26 побед в 26 боях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 20 Сен 2018 в 3:23 PDT

Lenta.ru