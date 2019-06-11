Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов стал гендиректором Aurus

Новым гендиректором производителя президентского лимузина из проекта «Кортеж» Aurus назначен глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга РФ.

«С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО «Аурус» был назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года. Адиль Ширинов является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, Адиль Ширинов отметил, что для него является большой честью приглашение присоединиться к команде Aurus. «Считаю, что в рамках реализации проекта по созданию новых российских автомобилей Aurus была проделана огромная работа и создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу», - сказал он.

«Сейчас перед нами стоит амбициозная задача по развитию индустриального проекта Aurus в целях увеличения объема выпуска автомобилей, а также созданию сети продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с требуемыми стандартами качества. Новые российские автомобили класса «люкс» являются символом возрождения российского автопрома и этапом перехода в современное русло создания новых отечественных автомобилей, соответствующих мировым стандартам», - отметил А.Ширинов.

А.А.