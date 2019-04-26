Глава Совета по прессе Афлатун Амашов отмечает день рождения

Сегодня, 26 апреля, глава Совета по прессе Азербайджана, депутат Милли Меджлиса АР Афлатун Амашов отмечает свой 62-й день рождения.

Как сообщает 1news.az, Афлатун Амашов родился 26 апреля 1957 года в селе Фахралы Больнисского района Грузинской ССР. В 1974 году окончил среднюю школу села Фахралы. В 1976-1978 гг. служил в советской армии.

В 1979 году поступил на факультет филологии Бакинского государственного университета.

В 1984 году Афлатун Амашов окончил факультет журналистики Московского государственного университета.

В 1985-1994 годах работал корреспондентом, заведующим отделом, редактором, главным редактором и первым заместителем директора Государственного информационного агентства - АЗЕРТАДЖ.

В 1995 году был одним из основателей объединения журналистов «Ени Нясил». В 1995-1998 гг. занимал должность заместителя председателя объединения.

В 1998 году был избран председателем Комитета защиты журналистов Азербайджана «РУХ».

В 2003 году на Первом съезде журналистов Азербайджана был избран председателем Совета по прессе Азербайджана.

В 2005 и 2008 годах переизбран на должность председателя Совета по прессе. Является членом правления Организации советов мировых СМИ и Ассоциации советов прессы Европы.

В 2015 году был избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 5-го созыва от 62-го Саатлинского избирательного округа.

Редакция 1news.az поздравляет Афлатуна Амашова с днем рождения, желает ему счастья, здоровья и всего самого наилучшего.

Тимур Рзаев