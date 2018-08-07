Глава СНБ Армении обещал обнародовать сведения об имуществе Роберта Кочаряна

Сейчас ведутся работы по изучению имущества второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Об этом заявил в беседе с журналистами 27 сентября директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, сообщают армянские СМИ.

«Итоги исследований будут обнародованы в ближайшее время», - сказал Ванецян.

Отметим, что недавно Ванецян на пресс-конференции, говоря об имуществе Кочаряна, заявил: «По ТВ он заявляет, что «они ничего не имеют». Мы же все представим с фактами и опубликуем всю информацию относительно того, кто и что имеет, а также как все приобрел. Как приобретена гостиница «Конгресс» за взятку в 6 млн долларов и все остальное имущество».

Напомним, что, согласно данным Судебной информационной системы, сын Роберта Кочаряна представил иск против Ванецяна, требуя выплаты компенсации за клевету и публичного опровержения заявления, однако при этом не указывается, о каком заявлении идет речь.

Директор СНБ внес некоторые коррективы в свои же заявления относительно Кочаряна, заявив, что оговорился, так как говорил слишком быстро. «Я хочу внести лишь одну поправку: в ходе пресс-конференции я заявил о взятке в 6 млн. Это было следствием моей манеры быстро говорить. Речь не о взятке, а о добытых преступным путем средствах», - заявил Ванецян.

Отметим, что речь идет, согласно заявлению Ванецяна, о приобретении вторым президентом Армении гостиницы «Конгресс» за взятку в 6 млн, о чем он заявил на пресс-конференции, созванной после обнародования записи телефонного разговора между главами СНБ и ССС Армении.

А.А.