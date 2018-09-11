1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Глава Следственной службы Армении представил сенсационные факты по делу 1 марта 2008 года, когда были застрелены 10 человек

Сегодня в 19:23 ~ 2 минуты на чтение 313
Глава Следственной службы Армении представил сенсационные факты по делу 1 марта 2008 года, когда были застрелены 10 человек

Военные получали деньги за действия против демонстрантов 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Об этом 11 сентября заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян на пресс-конференции с главой Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном, сообщает «Спутник Армения».

В дело, добавил Хачатрян, был включен приказ под грифом «совершенно секретно» за номером 0038, изданный в феврале 2008 года. Выяснилось, что во исполнение приказа были созданы мобильные силовые группы.

По словам адвокатов второго президента Роберта Кочаряна, их создали, чтобы заместители министра обороны – Гагик Мелконян и Манвел Григорян – не втянули армию в политику. Эти обоснования как минимум несерьезны, заявил Хачатрян.

Военным, которых привезли из Карабаха (имеется в виду незаконные воинские подразделения, находящиеся на  оккупированных территориях Азербайджана) в Ереван, с 23 февраля до 7-8 марта раздавали денежные суммы.

«Вот журнал с именами военных, их подписями напротив выданных сумм», -  заявил он.

Суммы им были розданы со счетов политиков и крупных предпринимателей. Имена этих людей опубликуют в будущем. Называть их имена Хачатрян не стал. «Назвать, чтобы убежали?» - недоуменно спросил он.

Следствие также выяснило, что военнослужащий внутренних войск Тигран Абгарян погиб от выстрела спецназовца. Доказательства этого факта уже есть.

Убийство произошло еще до массовых столкновений с демонстрантами.

Таким образом, есть основания предполагать, что его совершили, чтобы оправдать вмешательство армии в разгон митинга. К этим действиям были подключены и охранники олигархов. Им роздали армейские бронежилеты, чтобы внешне они не отличались от военных.

Напомним, что армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

А.А.

Telegram WhatsApp

313

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net