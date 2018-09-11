Глава Следственной службы Армении представил сенсационные факты по делу 1 марта 2008 года, когда были застрелены 10 человек

Военные получали деньги за действия против демонстрантов 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Об этом 11 сентября заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян на пресс-конференции с главой Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном, сообщает «Спутник Армения».

В дело, добавил Хачатрян, был включен приказ под грифом «совершенно секретно» за номером 0038, изданный в феврале 2008 года. Выяснилось, что во исполнение приказа были созданы мобильные силовые группы.

По словам адвокатов второго президента Роберта Кочаряна, их создали, чтобы заместители министра обороны – Гагик Мелконян и Манвел Григорян – не втянули армию в политику. Эти обоснования как минимум несерьезны, заявил Хачатрян.

Военным, которых привезли из Карабаха (имеется в виду незаконные воинские подразделения, находящиеся на оккупированных территориях Азербайджана) в Ереван, с 23 февраля до 7-8 марта раздавали денежные суммы.

«Вот журнал с именами военных, их подписями напротив выданных сумм», - заявил он.

Суммы им были розданы со счетов политиков и крупных предпринимателей. Имена этих людей опубликуют в будущем. Называть их имена Хачатрян не стал. «Назвать, чтобы убежали?» - недоуменно спросил он.

Следствие также выяснило, что военнослужащий внутренних войск Тигран Абгарян погиб от выстрела спецназовца. Доказательства этого факта уже есть.

Убийство произошло еще до массовых столкновений с демонстрантами.

Таким образом, есть основания предполагать, что его совершили, чтобы оправдать вмешательство армии в разгон митинга. К этим действиям были подключены и охранники олигархов. Им роздали армейские бронежилеты, чтобы внешне они не отличались от военных.

Напомним, что армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

А.А.