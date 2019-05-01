Глава парламентского комитета Грузии: Общая цель - защита добрососедских отношений с Азербайджаном

«Я уверен, что мы решим эту проблему вместе с властями Азербайджана», — заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, комментируя вопрос, связанный с монастырским комплексом Кешикчидаг (Давид Гареджи).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ.

По мнению члена парламентского большинства, нужно подходить к этому вопросу с осторожностью.

«Мы должны подходить к этому вопросу очень осторожно, потому что это не только ответственность правительства. Наша общая цель - защищать добрососедские отношения с Азербайджаном, с которым у нас нет критических вопросов, но, с другой стороны, адекватно защищать и интересы общества. Уверен, что мы решим эту проблему совместно с властями Азербайджана.

Проблема существовала на протяжении многих лет, к сожалению, она существует и сегодня, потому что демаркация границы не завершена, но мы ожидаем, что будем действовать в соответствии с интересами обоих государств», — заявил Ираклий Сесиашвили.

Напомним, что ранее МИД Азербайджана заявил, что всегда являлся сторонником скорейшей делимитации границы с Грузией.

«Вопрос делимитации азербайджано-грузинской государственной границы решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования подобных вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы и готов в самое ближайшее время завершить этот процесс», - заявила Л.Абдуллаева, отвечая на вопрос о распространении в грузинских СМИ информации об ограничении доступа в монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи).

Она напомнила, что этот монастырский комплекс включает в себя множество историко-архитектурных и религиозных объектов, разбросанных примерно на 25 километров вдоль склонов кряжа, по которому проходит азербайджано-грузинская государственная граница, делящая его на две части.

У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой пока еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году.

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А.С., Э.Т.