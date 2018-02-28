Глава офиса ООН в Женеве: Опыт Азербайджана должен пропагандироваться в рамках ООН

Динамичное развитие Азербайджана, предпринимаемые страной шаги по решению социально-экономических вопросов служат примером.

Как сообщает пресс-служба МИД АР, об этом заявил глава офиса ООН в Женеве Майкл Мюллер на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Майкл Мюллер также подчеркнул, что Азербайджан является одним из наиболее активных членов ООН.

Отметив, что в Азербайджане проведена серьезная работа в рамках принятой ООН Стратегии «Цели устойчивого развития-2030», охватывающей 17 сфер, Майкл Мюллер заявил, что опыт Азербайджана должен пропагандироваться в рамках ООН.

В свою очередь, Э.Мамедъяров отметил, что Азербайджан активно участвует в инициативах ООН, связанных с глобальным развитием. Он подчеркнул, что страна приняла ряд госпрограмм с целью приведения Национальной стратегии развития в соответствие с Целями устойчивого развития ООН.

Информируя о переговорном процессе по карабахскому урегулированию, глава МИД подчеркнул, что конфликт должен быть решен на основе резолюций Совета Безопасности ООН в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне границ.

Министр также отметил, что скульптурный памятник под названием «Размышления и мечты», преподнесенный Азербайджанским государством офису ООН в Женеве в качестве дара по случаю 25-летия членства Азербайджана в Организации, символизирует позитивное сотрудничество между нашей страной и ООН.

Ялчин Алиев, Э.Т.