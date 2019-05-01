Глава МВД Грузии: «Мы уверены в достижении договоренности по демаркации границы с Азербайджаном»

Мы уверены, что достигнем согласия по демаркации границы со стратегическим партнером и дружественной нам страной.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

По его словам, в вопросе определения границ будут учтены культурное наследие и интересы церкви: «Комплекс Кешикчидаг очень щепетильный вопрос. За короткое время мы должны завершить демаркацию границ».

Г.Гахария призвал лиц, спекулирующих на тему комплекса и поощряющих этническую вражду, быть предельно осторожными.

Напомним, что в апреле президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила пограничников и отметила важность скорейшей демаркации грузино-азербайджанской границы.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что азербайджанская сторона готова в ближайшее время завершить процесс делимитации границы.

У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой пока еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году.

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А.А.