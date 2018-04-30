Глава МВД Британии объяснила свою отставку

Глава Министерства внутренних дел Великобритании Амбер Радд в своем письме премьер-министру Терезе Мэй объяснила, почему ушла в отставку, пишет The Independent.

Радд призналась, что вводила в заблуждение парламентариев, хотя и не ставила перед собой такой цели.

В свою очередь, Мэй заявила, что относится с пониманием к объяснению Радд о причинах ухода в отставку. Она подтвердила, что прочла письмо коллеги, добавив, что испытала "большое сожаление", когда получила послание. Ранее сообщалось, что Радд приняла решение уйти с поста после разгоревшегося в Соединенном Королевстве скандала вокруг "поколения Windrush".

Так называли выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны с целью возмещения нехватки рабочей силы. На корабле Windrush 22 июня 1948 года на британскую территорию доставили 492 мигранта.

Ранее стало известно, что многие родственники тех, кто приехал с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались Лондоном как нелегальные мигранты. В их адрес поступали предупреждения о возможной депортации, некоторые из них лишились работы и права на медицинское обслуживание, другие — покинули страну.

"Справедливая политика в вопросе миграции"

До просьбы об отставке Радд сделала заявление в Twitter, где извинилась за то, что "не знала" о существовании целевых показателей на количество депортаций из страны.

"Я не знала об определенных целевых показателях на количество депортаций. Я признаю, что должна была знать об этом и не знала. Я не видела попавший в СМИ документ, хотя в мой офис была направлена его копия, как и многих документов. Как министр внутренних дел, я буду работать над тем, чтобы наша политика в сфере миграции была справедливой и человечной", — заявила она.

Помимо этого, Радд анонсировала заявление в парламенте по этой проблеме.

"В понедельник я сделаю заявление в палате общин в ответ на законно задаваемые мне вопросы по целевым показателям и по незаконной миграции", — добавила чиновница.

Радд и Мэй неоднократно приносили извинения за сложившуюся ситуацию. Они объявили об ускоренном предоставлении гражданства всем жертвам бюрократических проблем, а также о схеме выплаты компенсаций. Однако это не помогло утихомирить возгласы критиков, некоторые из которых провели параллели между политикой британских консерваторов и нацистской Германией.

РИА Новости