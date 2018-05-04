Глава Минсельхоза посетил Уджарский и Гахский районы - ФОТО

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов 4 мая встретился с предпринимателями и фермерами в Уджарском и Гахском районах страны, сообщает сайт министерства.

Так, Инам Керимов посетил Уджарский хлопкоперерабатывающий завод годовой мощностью 40 000 тонн. Предприятие в настоящее время оснащается оборудованием для производства 20 000 тонн хлопкового масла и 2500-3000 тонн хлопковолокна.

К концу 2018 года этот завод начнет работать на полную мощность.

Министр также посетил базу снабжения Уджарского района сельскохозяйственной техникой, которая предоставляется в лизинг фермерам и предпринимателям.

Он также обсудил вопрос обеспечения фермеров минеральными удобрениями.

Министр обсудил проблемы фермеров и бизнесменов и поручил соответствующим структурам принять оперативные меры по их решению.

В ходе поездки в Гахский район он встретился с фермерами, выращивающими табак и разводящими шелкопряд, и напомнил об утвержденных Президентом Азербайджанской Республики госпрограммах развития табаководства и шелководства на 2018-2025 годы с целью роста производства этих видов агропродукции.

«Каждый представитель Министерства сельского хозяйства должен встречаться с фермерами и предпринимателями, выслушивать их предложения и проявлять заботу о них», - сказал министр.

Лада Евграшина, Г.Р.