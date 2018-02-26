Глава Минэнерго Азербайджана считает реальным присоединение Туркменистана к ЮГК

«Возможности присоединения Туркменистана к «Южному газовому коридору» (ЮГК) вполне реальны», - заявил в интервью АЗЕРТАДЖ министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«По данному вопросу имеются особые форматы переговоров. Один из них – это переговоры, которые Европейский Союз (ЕС) ведет с Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном», - пояснил министр.

Он напомнил, что строительство ЮГК ведется успешно, и даже с опережением графика, и проект уже вступает в завершающий этап.

«В последнее время повысился интерес Туркменистана к этому проекту.

Участие советника президента Туркменистана Яхшыгельды Какаева в четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК 15 февраля в Баку можно считать показателем этого интереса. Интерес к проекту наглядно отражен и в его выступлении на заседании. Это очень положительный факт», - подчеркнул П.Шахбазов.

Он указал на то, что Азербайджан и Туркменистан успешно взаимодействуют в области энергетики.

«Туркменская нефть уже несколько лет как транспортируется в Европу по основному экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Мы имеем ряд интересных проектов», - отметил глава Минэнерго.

Лада Евграшина, Г.Р