Глава МИД Польши о вкладе поляков в развитие архитектуры Баку

Во время официального визита в Польшу министр Эльмар Мамедъяров принял участие в церемонии открытия мемориальной доски, посвященной признанию Польшей в 1920 году независимости Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, в мероприятии принял участие и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Выступая на церемонии, министр Эльмар Мамедъяров отметил наличие исторических связей между Азербайджаном и Польшей.

Он указал, что в результате исследования, проведенного посольством Азербайджана в Польше, в архивах этой страны были найдены интересные документы об отношениях между двумя странами.

Эльмар Мамедъяров указал, что 13 февраля 1920 года министр иностранных дел Польши направил телеграмму правительству Азербайджана о том, что Польша де-факто признает АДР.

В 1918 году польский дипломат Вацлав Островский был назначен дипломатическим представителем Польши в Азербайджане.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил деятельность польских дипломатов в Азербайджане 100 лет назад, добавив, что связи между двумя странами сегодня прочны, и между двумя сторонами существуют стратегические отношения.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высоко оценил открытие мемориальной доски, посвященной историческому значению отношений между двумя странами.

Он указал, что Польша активно продвигала суверенитет государств 100 лет назад, и эта политика продолжается и сегодня.

Говоря о вкладе польских специалистов в общественно-политическую жизнь Азербайджана в 20 веке, польский министр особо подчеркнул такие сферы как нефтедобыча в Азербайджане, развитие архитектуры Баку и другие.

Эльшан Рустамов, Г.Р.