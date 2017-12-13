Глава МИД Латвии: Мы полагаемся на Азербайджан в вопросе энергетической безопасности

Энергетическая безопасность и диверсификация являются одним из приоритетов Европейского Союза. Мы полагаемся на Азербайджан в вопросе энергетической безопасности.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Говоря о текущем состоянии связей между Азербайджаном и Латвией, а также о стоящих на повестке дня вопросах, министр иностранных дел Латвии сказал: «Мы довольны хорошими связями, результатом которых стал визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Латвию и Президента Латвии Раймонда Вейониса в Азербайджан. Напомню, что в феврале этого года я также совершил визит в Азербайджан для того, чтобы обсудить связи сотрудничества. Основа наших отношений заключается в том, чтобы создать многогранное сотрудничество. Экономическое сотрудничество играет главную роль в наших отношениях. В ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Латвию была подписана Совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между нашими странами. Это важный стимул для развития наших связей».

Коснувшись экономических связей, Эдгарс Ринкевичс сказал, что сотрудничество и торговый оборот в этой сфере полностью соответствуют уровню наших политических отношений: «В 2017 году состоялось заседание Межправительственной комиссии. На этой встрече были обсуждены многие вопросы. Основные аспекты нашего сотрудничества составляют транзит, сельское хозяйство, образование, пропаганда туризма. В ходе встречи президентов Азербайджана и Латвии были проведены обсуждения о совместных инвестиционных вложениях».

Отметив, что Азербайджан является благоприятным местом для переработки сельскохозяйственной продукции, развития фармацевтики, создания соответствующей инфраструктуры, министр иностранных дел подчеркнул, что Латвия имеет хороший опыт в этих сферах. Существует общая заинтересованность в открытии торговых домов в столице обеих стран. В этих торговых домах можно приобрести многие продукты, в том числе продукты питания.

Коснувшись значения недавно открытой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Эдгарс Ринкевичс отметил, что Латвия также стремится создать транзитную инфраструктуру для развития связей с Европой: «Это открывает еще большие перспективы, а также создает возможность для связей с Ираном, Индией и Китаем. Такие проекты являются приоритетами Восточного партнерства, и мы поддерживаем их. У нас есть общие интересы в дорожной инфраструктуре. Наша страна также может воспользоваться этим с экономической точки зрения».

Говоря о «Южном газовом коридоре», ТАР и других осуществляемых в регионе проектах, министр иностранных дел подчеркнул, что Латвия, являясь членом ЕС, всегда поддерживает создание альтернативных энергетических маршрутов.

Повествуя об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, министр довел до внимания, что Латвия сторонник урегулирования проблемы путем переговоров: «Мы видим необходимость в продолжении переговоров в рамках Минской группы. Считаем, что это приведет к более позитивному решению».