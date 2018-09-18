1news.az
Турция
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Глава МИД Ирана прокомментировал соглашение России и Турции по Идлибу

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 410
Глава МИД Ирана прокомментировал соглашение России и Турции по Идлибу

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что благодаря проводимым в последние недели встречам и переговорам, в числе которых встреча РФ и Турции в Сочи, удалось предотвратить войну в сирийском Идлибе.

"Интенсивная ответственная дипломатия последних нескольких недель, которая проводилась во время моих визитов в Анкару и Дамаск, а также во время последующего саммита Иран-Россия-Турция в Тегеране и встречи в Сочи, сумела предотвратить войну в Идлибе с твердой решимостью бороться с экстремизмом и террором. Дипломатия работает", — написал Зариф в Twitter.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

РИА Новости

Telegram WhatsApp

410

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Турция

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net