Глава МИД Грузии: «Не следует ложно интерпретировать процесс делимитации границ с Азербайджаном»

До завершения делимитации границ с Азербайджаном никто не должен ложно интерпретировать процесс.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он назвал очень важным возобновление работы комиссии.

«Деятельность комиссии была приостановлена на долгий срок. Важно проведение первой встречи. Очередная встреча состоится в Тбилиси. Комиссия обсуждает конкретные вопросы, включая монастырский комплекс «Кешикчи даг», у нее также имеется функция незамедлительного реагирования на текущие процессы. Не должно быть никаких идей о смене статус-кво», - сказал он.

Отметим, что после восстановления Азербайджаном и Грузией независимости стороны с 1995 года проводят переговоры по делимитации государственной границы.

До окончательного оформления делимитации под государственной границей предполагается существовавшая в период СССР бывшая республиканская/административная пограничная линия, в соответствии с которой охраняется граница.

К настоящему времени на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% границы, продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.