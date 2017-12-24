Британский юмор: Борис Джонсон иронично «подколол» Лаврова - ВИДЕО

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время своего официального визита в Москву на встрече с коллегой Сергеем Лавровым в ответ на заявление последнего о низком уровне отношений весьма иронично отметил рост экономического сотрудничества. А в качестве примера тому он назвал поставки чипсов и люксовых авто.

Об этом сообщает телеканал «Настоящее время».

«Наши отношения, здесь никакого секрета, находятся на очень низкой отметке»,- заявил глава МИД России Лавров на встрече.

На что Джонсон указал на прогресс в экономическом сотрудничестве, и указал на увеличение поставок британских чипсов.

«Несмотря на сложности между нам, как вы верно сказали, есть признаки экономического прогресса. Мне приятно отметить рост экспорта британских чипсов Kettle в Россию. И, несмотря на имеющиеся проблемы, кажется триста Bentley было продано в Россию. Не могу сказать, что все они закуплены сотрудниками МИД. Однако, это свидетельство прогресса»,- сказал министр иностранных дел Великобритании.

Талыб Бархудаев