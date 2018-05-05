Глава МИД Азербайджана: Официальный Баку обеспокоен проблемами безопасности в ряде стран-членов ОИС

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие в 45-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в столице Бангладеш - Дакке.

В ходе сессии Э.Мамедъяров выступил с речью, в которой отметил, что ситуация с мусульманами-рохинджа является одним из самых болезненных вопросов исламского мира.

Он подчеркнул, что в 2017 году Азербайджан с целью оказания поддержки рохинджа, подвергнувшимся этническим чисткам, направил 100 тонн гуманитарной помощи. Министр заявил, что наша страна и в дальнейшем продолжит помогать всем, кто нуждается.

Глава МИД Азербайджана также выразил обеспокоенность официального Баку в связи с проблемами безопасности в ряде стран-членов ОИС.

«Азербайджан выражает глубокую обеспокоенность в связи с вооруженными конфликтами и войнами, ставшими причиной больших проблем безопасности в ряде стран-членов ОИС, политической нестабильности в некоторых регионах, широкомасштабных депортаций и невиданного гуманитарного кризиса», - сказал он.

Обеспокоенность официального Баку, как сказал Э.Мамедъяров, вызывают столкновения на палестино-израильской границе. Министр отметил, что страны ОИС должны приложить все усилия для разрешения этой ситуации.

Он отметил, что Азербайджан планирует в конце 2018 года принять в своей столице – Баку - первое совещание послов Палестины, аккредитованных в странах Азии. По мнению главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, это создаст благоприятные условия для обсуждения проблем Палестинского государства и народа.

В своей речи министр проинформировал об агрессии и оккупации территории Азербайджана со стороны Армении, уничтожении страной-оккупантом исторических и культурных памятников на оккупированных территориях.

Министр подчеркнул, что резолюции ООН и ОИС, признающие Армению страной-оккупантом, должны послужить предупреждением для мусульманских стран, желающих развивать отношения с ней, так как политикой Армении является уничтожение не только азербайджанского религиозного и культурного наследия, но и всего исламского культурного наследия.

Он также отметил роль Азербайджана в пропаганде исламских ценностей во всем мире, подчеркнул, что в рамках этой деятельности официальный Баку принял активное участие в организации отделения исламской культуры в Лувре.

Также министр сообщил о предстоящем мероприятии с участием министров культуры членов-стран ОИС, посвященном объявлению Нахчывана столицей исламской культуры в июне текущего года.

Талыб Бархудаев, Э.Т.