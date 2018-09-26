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Глава МИД Армении встретился в Нью-Йорке с сопредседателями МГ ОБСЕ

Сегодня в 10:15 ~ 1 минута на чтение 255
Глава МИД Армении встретился в Нью-Йорке с сопредседателями МГ ОБСЕ

В Нью-Йорке стартовала встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

Об этом сообщается в официальном аккаунте армянского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

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