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Глава МИД Армении обсудил с представителями Американского еврейского комитета перспективы сотрудничества - ВИДЕО

Сегодня в 17:32 меньше минуты на чтение 210
Глава МИД Армении обсудил с представителями Американского еврейского комитета перспективы сотрудничества - ВИДЕО

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 27 сентября в Нью-Йорке встретился с представителями Американского еврейского комитета и обсудил с ними вопросы по развитию армяно-израильский отношений.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на  пресс-службу МИД Армении.

В ходе встречи собеседники отметили, что армяно-израильские отношения имеют огромный потенциал развития.

Они обсудили перспективы сотрудничества между армянскими и еврейскими общинами в Соединенных Штатах, а также ряд вопросов, представляющих интерес.

А.А.

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