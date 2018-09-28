Глава МИД Армении обсудил с представителями Американского еврейского комитета перспективы сотрудничества - ВИДЕО

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 27 сентября в Нью-Йорке встретился с представителями Американского еврейского комитета и обсудил с ними вопросы по развитию армяно-израильский отношений.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

В ходе встречи собеседники отметили, что армяно-израильские отношения имеют огромный потенциал развития.

Они обсудили перспективы сотрудничества между армянскими и еврейскими общинами в Соединенных Штатах, а также ряд вопросов, представляющих интерес.

А.А.