Глава МИД Армении обсудил с главой внешнеполитического ведомства Грузии карабахское урегулирование

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, прибывшим в Ереван в составе возглавляемой премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе делегации.

Зограб Мнацаканян отметил, что Армения высоко ценит отношения с Грузией, основанные на идущих из глубины веков дружбе и уважении, сообщают армянские СМИ.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов повестки отношений, в том числе процесс реализации договоренностей, достигнутых на встрече руководства двух стран. В этом плане была отмечена важность проведения периодических встреч и консультаций на уровне МИД. С удовлетворением был отмечен высокий уровень торгово-экономических отношений и роль в этом межправительственной комиссии.

Касаясь внутриполитических процессов в Армении, Мнацаканян отметил, что новое правительство готово продолжать процесс реформ с целью достижения верховенства закона, создания равных возможностей в социальной и экономической сферах, борьбе с коррупцией.

Глава МИД представил коллеге процесс регулирования нагорно-карабахского конфликта и подходы армянской стороны. Стороны отметили, что конфликты должны решаться исключительно мирным путем в международно признанном формате.

А.А.