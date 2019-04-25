Глава МИД Армении: на данном этапе никакой документ по карабахскому урегулированию не обсуждается

На данном этапе никакой документ по карабахскому урегулированию не обсуждается, сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщают армянские СМИ.

«Все отражено в нашем заявлении. Мы обсудили разные подходы и позиции сторон. Это естественно, и это факт. Но сегодня никакой документ (мы) не обсуждаем», - сказал он.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.