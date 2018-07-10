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Глава МИД Армении: «Цель встречи Мнацаканян-Мамедъяров поддержать динамику переговоров»

Сегодня в 15:40 ~ 1 минута на чтение 266
Глава МИД Армении: «Цель встречи Мнацаканян-Мамедъяров поддержать динамику переговоров»

Цель встречи Мнацаканян-Мамедъяров – поддержать динамику переговоров.

Как сообщают армянские СМИ, об этом в беседе с журналистами сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

На вопрос, нужно ли ожидать встречи высшего руководства Армении и Азербайджана, Зограб Мнацаканян ответил, что, в первую очередь, следует ожидать встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Мнацаканяна и Мамедъярова.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 11 июля в Брюсселе.

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А.А.

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