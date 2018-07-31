Глава марионеточного режима: Никол Пашинян лжет

Глава марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, Бако Саакян прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашинана о том, что в Карабахе не были в курсе переговорного процесса до тех пор, пока он не предоставил им пакет соответствующих документов.

Так, в среду Никол Пашинян заявил, что до его прихода к власти в «НКР» не знали, что обсуждается за столом переговоров, и не были знакомы с документами об урегулировании конфликта. По заверению армянского премьера, именно он передал представителям сепаратистского режима пакет документов по переговорам.

«Недавно премьер-министр Армении предоставил нам некоторые документы относительно переговорного процесса. Мы в свою очередь передали премьеру имеющиеся у нас документы, касающиеся переговорного процесса», - сказал Саакян, сообщают армянские СМИ.

Бако Саакян подчеркнул, что власти Армении прежде также держали представителей «НКР» в курсе всех новых развитий в процессе урегулирования – как до переговоров с Азербайджаном, так и после них, информировали об обсуждаемых вопросах. Таким образом, сепаратисты обвинили премьер-министра Армении во лжи.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.