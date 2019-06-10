Глава ИВ Сабаильского района встретился с жильцами «Дома журналистов» - ФОТО

Глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов провел 8 июня встречу с жильцами «Дома журналистов».

Как сообщает SIA, цель встречи – выявить проблемы жильцов двух сданных в пользование зданий, а также прилегающих территорий, разработать меры для их решения.

Зейналов отметил, что благодаря заботе и вниманию Президента Ильхама Алиева, журналисты уже получили в пользование два здания, и в настоящее время завершается строительство третьего.

«С этой точки зрения одна из прямых задач ИВ Сабаильского района – узнать о проблемах представителей медиа, принять непосредственное участие в их решении», - сказал он.

Выслушав предложения журналистов, Зейналов отметил, что каждое из них будет изучено и в ближайшее время получит свое решение.

В основном, предложения журналистов касались вопросов социальной инфраструктуры, благоустройства, дорог, транспорта, бытовых услуг и др.

1news.az