Глава информагентства Синьхуа обсудил с Али Гасановым двустороннее сотрудничество в области информации - ФОТО

17 сентября находящаяся в Азербайджане делегация под руководством главного редактора в статусе министра китайского информационного агентства Синьхуа Хи Пинга встретилась в Администрации Президента с помощником Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасановым.

На встрече был обсужден широкий аспект вопросов, связанных с прошлым, настоящим и будущим отношений между двумя странами. В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения интересов двух стран в области информации, партнерских отношений АЗЕРТАДЖ и Синьхуа, расширения этой деятельности в дальнейшем, выпуска большего количества информации в Китае об Азербайджане и о Китае в нашей стране на различные темы и др.

В ходе беседы также обсуждались деятельность национальных агентств двух стран в поддержке вопросов в рамках общих интересов, связанных с участием Китая в восстановлении древнего Шелкового пути, проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и другие темы.

Али Гасанов проинформировал китайскую делегацию об истории, сегодняшнем развитии Азербайджана, внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева, в том числе последнем визите главы государства в Китайскую Народную Республику, встречах, проведенных с главой государства Китая Си Цзиньпином в рамках данной поездки и ситуации после этих встреч.

Хи Пинг выразил признательность за высокое гостеприимство, проявленное к нему и делегации в Азербайджане, выразил уверенность в том, что данный визит внесет вклад в дальнейшее развитие взаимодействия в области информации между нашими странами. Он подчеркнул, что развитие отношений между нашими странами после последнего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай получило новый импульс. Отметив, что Китай и Азербайджан имеют общие интересы в международных вопросах, Хи Пинг добавил, что с этой точки зрения Синьхуа придает очень большое значение сотрудничеству с АЗЕРТАДЖ. «Мы уверены, что эти связи будут способствовать развитию отношений между нашими странами», - сказал Хи Пинг.

Руководитель китайской делегации также представил подробную информацию о деятельности агентства Синюхуа.

На встрече обсуждались и другие аспекты отношений между двумя странами в области информации.

АЗЕРТАДЖ