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Глава Грузии поддержал возможное возбуждение уголовного дела против себя

Сегодня в 09:03 ~ 1 минута на чтение 178
Глава Грузии поддержал возможное возбуждение уголовного дела против себя

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не против возбуждения в отношении себя уголовного дела, касающегося его решений о помиловании заключенных.

Накануне спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Маргвелашвили помиловал слишком много заключенных и на это может быть три причины: безответственность, коррупция или нацеленная попытка разрушения правоохранительной системы.

"Я хотел бы этого (возбуждения уголовного дела — ред.), так как все это будет люстировано еще больше. Это общество что-то пропускает, к чему-то привыкает, и будет лучше, если будут сделаны радикальные шаги, нежели будут приучать к мысли об этом", — сказал Маргвелашвили в эфире телекомпании TV Pirveli.

РИА Новости

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