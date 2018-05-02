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Глава ФИФА захотел создать свой чемпионат мира

2 Мая, 2018 в 23:16 ~ 1 минута на чтение 197
Глава ФИФА захотел создать свой чемпионат мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет создать новый турнир для национальных сборных.

Об этом сообщает Reuters.

По замыслу функционера, новое соревнование станет мини-чемпионатом мира и будет проводиться раз в два года в октябре или ноябре начиная с 2021-го. В турнире под названием Final 8 («Финал восьми») примут участие восемь сборных.

При этом Инфантино планирует отказаться от Кубка Конфедераций, который проходит за год до каждого чемпионата мира.

Функционер также планирует внести изменения в формат чемпионата мира среди клубов и расширить его до 24 команд. Все эти инициативы должен одобрить Совет ФИФА.

В сентябре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил формат нового турнира для сборных — Лиги наций. В соревнованиях, которые впервые будут проведены в 2018 году, примут участие 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги (A, B, C и D) в соответствии с рейтингом УЕФА. В каждом дивизионе будет по четыре группы.

Жеребьевка Лиги наций состоялась в январе этого года в Лозанне. Сборная России попала во вторую группу лиги В, команде будут противостоять Швеция и Турция. На турнире разыграют четыре путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Lenta.ru

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