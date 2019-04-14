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Глава ФИФА выступил за остановку матчей в случае расистских выходок

14 Апреля, 2019 в 19:05 ~ 1 минута на чтение 649
Глава ФИФА выступил за остановку матчей в случае расистских выходок

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ​выступил за остановку матчей в случае проявления расизма болельщиками в отношении футболистов.

В настоящее время организация подготовила соответствующую процедуру, говорится в заявлении главы ФИФА, опубликованном на сайте организации. 

«В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе», — говорится в заявлении Инфантино.

Отмечается, что организация разработала процедуру в три этапа. Она представляет собой механизм, который позволит судьям прекращать матч в случае дискриминационных инцидентов.

«ФИФА призывает все ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы принять такую ​​же процедуру, а также подход с нулевой терпимостью к случаям проявления расизма в футболе и применить жесткие санкции за любое подобное поведение. Мы будем и дальше оставаться в авангарде борьбы с расизмом и гарантируем всем нашим ассоциациям, что они могут рассчитывать на нашу полную поддержку в решении этой проблемы», — приводит сайт ФИФА слова Инфантино. 

РБК

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