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Глава Евросовета обсудит Brexit с премьером Великобритании

Сегодня в 00:25 меньше минуты на чтение 198
Глава Евросовета обсудит Brexit с премьером Великобритании

Глава Евросовета Дональд Туск обсудит Brexit с премьером Великобритании Терезой Мэй 1 марта в Лондоне, говорится в расписании Туска.

«Четверг, 1 марта 2018 года, Лондон, 12.30 по местному времени. Встреча с премьер-министром Терезой Мэй», — говорится в документе.

В сообщении Twitter Пребена Ааманна, пресс-секретаря Туска уточняется, что на встрече речь пойдет о Brexit.

Официально от имени остающихся в Евросоюзе стран переговоры с Великобританией об условиях «развода» ведет член Еврокомиссии Мишель Барнье.

РИА Новости

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