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Глава Дагестана – об осквернении памятника Низами Гянджеви в Дербенте

Сегодня в 12:03 ~ 1 минута на чтение 616
Глава Дагестана – об осквернении памятника Низами Гянджеви в Дербенте

Глава Дагестана Владимир Васильев выразил отношение к осквернению в Дербенте памятника Низами Гянджеви.

По его словам, нарушители закона понесут наказание.

«Вандалы будут наказаны», - сказал он, подчеркнув, что законы в Дагестане работают.

Напомним, что в Дербенте 20 сентября в очередной раз был совершен акт вандализма в отношении памятника великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви - все пальцы правой руки сломаны.

Предыдущий акт вандализма был совершен в ноябре 2017 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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