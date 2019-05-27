Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей.

Второй тур президентских выборов прошел в Литве в воскресенье.

Глава государства избирается на пять лет. Грибаускайте руководит республикой уже второй срок и на третий претендовать не может.

Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Он считает, что создание условий для благополучия литовцев должно стать главной задачей государства.