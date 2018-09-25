Гидрометцентр вновь предупреждает: ожидаются ветры и ливни

На территории Баку и Абшеронского полуострова с 26 по 28 сентября будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха снизится на 2-4 градуса по сравнению с предыдущими днями.

Такой прогноз дает Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана.

В районах Азербайджана с 26 по 28 сентября также ожидаются нестабильные погодные условия: временами возможны дожди и грозы, местами осадки будут носить ливневый характер. Есть вероятность выпадения града.

Будет преобладать западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха снизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями. Есть вероятность повышения уровня воды в реках и кратковременное затопление.

Елена Остапенко, Э.Т.