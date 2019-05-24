Гейдар Мирза: Интенсификация продажи ЕС вооружения Азербайджану вызвала переполох в Армении - ВИДЕО

Азербайджан продолжает наращивать свою военную мощь.

Как сообщает 1news.az, наряду с наступательным вооружением наша страна, также держит в центре внимания свою обороноспособность.

В данном ключе стоит отметить, что в последние годы, Азербайджан, наряду с Турцией, Израилем и Россией, стал закупать вооружение у стран ЕС.

Так осенью 2017 года стало известно, что Азербайджан приобрел у Чехии новые артиллерийские установки. Эти самоходные артиллерийские установки чешского производства DANA были доставлены в Азербайджан и, в дальнейшем привлечены к широкомасштабным учениям с участием различных видов и родов войск.

Также можно вспомнить об отмене Францией эмбарго на продажу оружия Азербайджану летом 2018 года.

А вот с 2019 года небо Азербайджана будут также защищать радарные системы ЛАНЦА, производителем которых является Indra Sistemas - испанский концерн в сфере разработки информационных технологий, автоматизированного тестового оборудования и вооружения.

Следует отметить, что компания котируется на Мадридской фондовой бирже и является составной частью индекса IBEX 35.

К слову, данное приобретение Азербайджана широко обсуждается за рубежом, и вызвало серьезный переполох в стане врага.

Интересными мыслями на этот счет поделился военный эксперт, ведущий военно-аналитической программы Radius Гейдар Мирза.

Он подчеркнул, что переполох в Армении вызван, в первую очередь, фактом интенсификации продаж оружейных систем Азербайджану из ЕС.

По его мнению, армян беспокоит не само качество этих систем, а тот факт, что ее продала нам Испания, являющаяся членом ЕС.

1news.az