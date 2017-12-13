Наследие выдающегося сына азербайджанского народа Гейдара Алиева чрезвычайно богато.

Об этом в своей статье «Гейдар Алиев: великий спаситель и строитель государства» пишет помощник Президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов.

«В его жизни и деятельности достаточно поучительных моментов. Осознать наследие общенационального лидера само по себе сложно. Но анализ его работы по строительству в Азербайджане независимого государства и его доведение до широкой читательской аудитории являются стратегическим вопросом государственного уровня. Потому что Гейдар Алиев – одна из тех редких личностей, которая смогла разработать и реализовать совершенную концепцию государственного строительства. Сначала он спас Азербайджан от большой беды, затем разработал отвечающую требованиям времени концепцию построения независимого демократического государства, долгие годы работал для того, чтобы Азербайджан занял свое достойное место в мире», - подчеркивает в своей статье Н.Мамедов.

Помощник Президента, отметив мудрость и прагматичность Гейдара Алиева, акцентировал внимание на ряде аспектов деятельности общенационального лидера.

Великие не умирают: 3 аспекта спасения государственности

Н.Мамедов подчеркивает, что если собрать воедино высказывания о Гейдаре Алиеве политических лидеров различных стран, то получится «политический портрет» одного из самых великих мировых лидеров, и каждый узнает в нем Гейдара Алиева. По его словам, Гейдар Алиев – самый блестящий образ азербайджанской политики ХХ века и архитектор курса независимости XXI века. «Воплощенное в жизнь и теоретически изложенное им, его вклад в практическую дипломатию еще долгие годы будут исследовать и каждый раз находить новые нюансы. Этот процесс бесконечен», - считает Н.Мамедов.

Он напомнил, что когда Гейдар Алиев 15 июня 1993 года вернулся к власти в стране, которая стояла на краю пропасти, опытный политик во вражеском стане сказал: «Мы пропали!»

«Жизнь доказала правдивость того армянского коммунистического политика!» - подчеркнул Н.Мамедов. Он отметил, что 15 июня – это дата начала спасения азербайджанского народа.

«Во-первых, идея государственности была спасена от краха. Потому что дилетанты, не знающие, что такое государственное управление, способствовали постепенному возникновению в обществе пораженческих настроений, связанных с идеей независимости. У людей появились такие сомнения как результат одного поражения за другим: «Может, мы не способны построить независимое государство?» История показывает, что подобный пессимизм очень опасен и является первым ярким показателем фактического смирения нации со своим поражением. Если в обществе нет веры в государственное строительство, ее больше никакой идеей не заставишь держаться. Проводимая врагами провокационная идеологическая деятельность еще более усугубляла положение. В это время на политическую арену возвратился Гейдар Алиев и возродил у народа глубокую веру в государственное строительство. Как же он этого достиг? Прежде всего, терпеливой, выверенной, уверенной и реальной политикой он сумел изменить ситуацию. Во время поездок по различным регионам Гейдар Алиев смог смягчить противоречия между политическими группами, сумел им разъяснить их основную задачу - работать на благо государства. Враги за рубежом и внутренние дилетанты-политики поняли, что остановить процесс государственного строительства в Азербайджане будет невозможно. Это была первая победа!» - подчеркивает помощник Президента.

Он отмечает, что была спасена идея государственности, народ полностью воспринял необходимость построения независимого государства под лидерством Гейдара Алиева, и по прошествии небольшого периода времени общество консолидировалось вокруг общенационального лидера. «На его один призыв миллионы людей стали стекаться к площади, и в этот момент весь мир осознал, что Азербайджаном руководит опытный, волевой и дальновидный лидер, которого невозможно заставить свернуть с избранного пути», - отметил Н.Мамедов. Он привел слова известного американского политического деятеля и политолога Збигнева Бжезинского, сказанные им о Гейдаре Алиеве: «Гейдар Алиев – крепкая в политическом плане, логичная, умная личность, способная быстро доносить то, что хочет – одним словом, безусловный лидер».

«Во-вторых, Гейдар Алиев освободил азербайджанское общество от ограниченного политического мышления. Это было великим, революционным достижением. Проблема заключалась в том, что бросившиеся на волне народного движения в пучину политики люди, с одной стороны, представляли зависимые от Кремля группы старой коммунистической номенклатуры, а с другой - силы, которые ограничили свое политическое мышление дворовыми рамками. Общество же осталось зажатым между радикальными националистами и приверженцами империи. Формирование политического мышления, которое стало бы золотой серединой, способной сделать Азербайджан по-настоящему независимым, превратилось в жизненную необходимость. И этого можно было достичь конкретными практическими шагами.

Обезвредив внутренние радикальные группировки, Гейдар Алиев решил часть проблемы. Те, кто несколько лет диктовал свои условия на политической арене, отошли на второй план, и народ их больше не воспринимал как лидеров. Но Гейдар Алиев прекрасно понимал, что это лишь часть дела. Поэтому параллельно проводил реформы в политической сфере. Разделив их на три категории, он осуществил эти реформы – создал социально-политическую стабильность, вынес нагорно-карабахский конфликт на международную арену и превратил нефтяную стратегию в фактор, придающий импульс государственному строительству.

Социально-политическая стабильность дисциплинировала мышление общества, дала ему уверенность в том, что азербайджанцы могут создать стабильность в своей стране. А обсуждение в ООН армянской агрессии против Азербайджана создало широкие возможности для того, чтобы мир ознакомился с истинной сутью этого конфликта. Гейдар Алиев мастерски продемонстрировал на весь мир истинные намерения армян. Однако он не ограничивался этим. С высокой трибуны Генассамблеи ООН в 1994 и 1995 годах Гейдар Алиев до мельчайших деталей довел до внимания широкой аудитории концептуальные параметры независимого государственного строительства в Азербайджане. В своих выступлениях в ООН общенациональный лидер рассказывал о внешнеполитических приоритетах Азербайджана, его стратегических целях и о том, каким он представляет себе глобальную геополитику в целом.

Общенациональный лидер с высокой трибуны заявил, что целями внешней политики Азербайджана являются мир, сотрудничество и примирение, и мир это увидел и принял», - пишет Н.Мамедов.

Он также отмечает, что Гейдар Алиев на пути демократического развития страны внес в геополитическую жизнь государства значительные изменения, что было признано и высоко оценено мировыми лидерами. В частности, экс-президент США Билл Клинтон сказал: «Я высоко оцениваю заслуги Президента Гейдара Алиева в укреплении в последние годы Азербайджана как независимого государства, идущего по пути демократии и рыночной экономики, в проведении экономических реформ и достижении в этом деле больших успехов… Под руководством Президента Гейдара Алиева Азербайджан на пути независимости достиг больших успехов в преодолении возникающих трудностей». Обращаясь напрямую к Гейдару Алиеву он сказал: «Господин Президент, Вы очень нужны нам. Мы высоко ценим Ваши заслуги в установлении мира и стабильности в регионе Кавказа и Центральной Азии. Благодаря Вашему лидерству и непоколебимой решимости экспорт богатых энергоресурсов Каспия на мировые рынки альтернативными путями сыграет важную роль в укреплении государственной независимости стран региона».

Экс-президент Франции Жак Ширак говорил о Гейдаре Алиеве: «Эта неординарная личность вывела Азербайджан на путь прогресса. Я высоко оцениваю проявляемые им смелость, мудрость и решимость в мирном решении конфликта во время наших различных встреч… Азербайджану повезло в том, что этой страной руководит такой мудрый, дальновидный и авторитетный государственный деятель, как Гейдар Алиев, который обладает большой политической волей и богатым опытом государственности».

Экс-президент США Джордж Буш говорил: «Я очарован безусловным лидерством, смелостью, невиданным кругозором и редким талантом оратора признанного в мире видного государственного деятеля Гейдара Алиева».

«В-третьих, Гейдар Алиев спас от краха национальную идею. Национальная идея является маяком для любого общества, основной силой, ведущей его в будущее. Она имеет реальный смысл, когда общество определяет свою единую цель. Национальная идея никогда не возникает на пустом месте. У нее должны быть конкретные принципы. Гейдар Алиев выразил национальную идею в конкретной идеологической концепции – азербайджанстве. Здесь единство составляют любовь к Родине, патриотизм, защита национальных ценностей, современность и формирование демократического общества. В этом аспекте национальная идея смогла проявиться в синтезе традиций и современности, национального и международного. Гейдар Алиев, придав национальной идее оттенки государственного самосознания, соответствующие требованиям XXI века, совершил в полном смысле слова революционное изменение. В этом плане Гейдар Алиев разработал как теоретические аспекты национальной идеи, так и практические механизмы ее реализации.

Когда Гейдар Алиев пришел к власти, национальная идея находилась под угрозой, сознание государственности в обществе было очень слабым, и для его развития не делалось ничего. Наоборот, ограниченные идеологические взгляды разделили общество на различные группы. Если бы этот процесс продолжился, консалидация азербайджанского общества стала бы крайне сложным процессом. Идеей азербайджанства Гейдар Алиев не только предотвратил процесс деградации общества, но и предпринял серьезные шаги в направлении адаптации сознания государственности к новым условиям. В этой связи очень интересна мысль, высказанная бывшим премьер-министром Турции, покойным Бюлентом Эджевитом: «Без сильного лидера нация ничего не достигнет. Гейдар Алиев - такой же могущественный турок, как Ататюрк. Он - из тех великих, которые рождаются раз в тысячу лет».

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр открыто заявил: «…Проделанная за последние 5 лет под мудрым руководством Гейдара Алиева работа в области строительства правового, демократического, светского государства внимательно отслеживается и приветствуется британским правительством».

Новое демократическое евразийское созидание: подпись Гейдара Алиева

Известный киргизский писатель Чингиз Айтматов сказал об общенациональном лидере: «Гейдар Алиев – действительно историческая и даже легендарная личность… Гейдар Алиев сумел продемонстрировать способность быть готовым к самым актуальным вызовам современности, чего не могут сделать его ровесники и даже многие более молодые политические деятели. Именно в результате богатого политического опыта и широты гуманитарного мировоззрения сейчас в Азербайджане царят стабильность, толерантность, культура, просвещение. Все это – основные факторы, которые обеспечат Азербайджанскому государству современное развитие и прогресс… Гейдар Алиев – один из самых великих лидеров ХХ века. Он - один из сегодняшних создателей новой истории современной демократической Евразии».

Новруз Мамедов отмечает, что в приведенных выше цитатах подчеркивается, что Гейдар Алиев как историческая и легендарная личность всегда был готов к самым актуальным вызовам современности.

«Гейдар Алиев смог также подготовить общество в идеологическом плане, в результате чего в Азербайджане наряду с другими сферами развились также культура и просвещение. А на более обширной географии Гейдар Алиев был одним из создателей новой истории демократической Евразии. Последний фактор отражает значимость личности Гейдара Алиева для всего мира», - подчеркивает Н.Мамедов.

Он отмечает, что Гейдар Алиев еще до строительства Основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан заявлял, что этот проект изменит в целом геополитическую динамику Евразии, внесет особый вклад в развитие и взаимовыгодное сотрудничество на обширном пространстве, в том числе в области безопасности, что и произошло впоследствии.

Таким образом, основные принципы философии национального спасения Гейдара Алиева вывели Азербайджан на новый уровень развития и превратили страну в важного геополитического игрока.

Три аспекта внешнеполитической стратегии: совершенный курс

Специалисты объясняют успех внешнеполитической стратегии общенационального лидера тремя факторами, продолжает Н.Мамедов.

Гейдар Алиев разработал внешнеполитическую стратегию, отвечающую вызовам времени. В 90-х годах прошлого века в результате развала социалистического блока люди связывали надежды с процессами либерализации и упрощения миропорядка. Однако впоследствии все еще больше запуталось, и в мире возникли еще более сложные проблемы, в том числе связанные с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности страны. Именно в таких условиях Гейдар Алиев, принимая во внимание глобальные геополитические реалии, определил внешнюю политику Азербайджана. Этот курс в точности учитывал геополитические реалии, сложившиеся вокруг Азербайджана. Процессы в регионе и участие в них крупных государств создали крайне сложную ситуацию. Было необходимо, чтобы Азербайджан с учетом этих реалий перешел к действиям. В первую очередь должен был быть определен курс в отношении авторитетных стран региона - России, Турции и Ирана. На фоне этого во внешнеполитическом курсе должно было быть отведено место и роль для искусственно созданного конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Гейдар Алиев мастерски учел эти факторы и адаптировал их под требования времени. При подготовке внешнеполитической стратегии общенациональный лидер с ювелирной точностью учел главные моменты богатой истории государственности азербайджанского народа. Это отражает крайне важный момент во внешней политике в современный период.

«Гейдар Алиев впервые за всю историю современной независимости включил карабахскую проблему в концептуальной форме в число приоритетных вопросов внешнеполитического курса, что было непросто в контексте существовавших геополитических реалий. Крупные державы, ставя свои личные интересы превыше всего, совсем утратили чувство справедливости. С другой стороны, покровители Армении активно защищали ее, что продолжается до сих пор.

Включение в подобной сложной ситуации нагорно-карабахского конфликта в качестве важного фактора во внешнеполитический курс требовало большого дипломатического мастерства. Гейдар Алиев нашел самый рациональный метод для этого. В результате международные организации быстро узнали правду, в различных документах нашла отражение агрессия Армении, крупные страны региона заявили о признании территориальной целостности Азербайджана. Президент Ильхам Алиев впоследствии благодаря успешным шагам в этом направлении вывел на новый уровень данный процесс. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже заявляют о неприемлемости статус-кво. А это значит, что конфликт может найти справедливое решение только при условии обеспечения территориальной целостности Азербайджана», - подчеркивает Н.Мамедов.

Он также отмечает, что Азербайджан является перспективным государством, завоевавшим успехи во всех направлениях и сумевшим их сочетать.

«К нашей стране относятся как к надежному партнеру. Зарубежные предприниматели не опасаются вкладывать сюда крупные инвестиции. Азербайджан во всех областях превратился в лидирующее государство на Южном Кавказе. И автором этого прогресса является Гейдар Алиев.

Весомый вклад Гейдара Алиева в Азербайджан, регион и мир – всеми признанный факт. Его курс государственного строительства успешно продолжает Президент Ильхам Алиев», - говорится в статье Н.Мамедова.