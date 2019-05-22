Герои советских мультфильмов в образах персонажей сериала «Игра престолов» - ФОТО 

Представляем читателям 1news.az проект российского иллюстратора Прокопия Уляшова под названием «Игра мультфильмов», на создание которого его вдохновил культовый фэнтези-сериал «Игра престолов».
Финал «Игры престолов» наделал немало шума, оставив разочарованными множество поклонников по всему миру, которые активно подписывают в Сети петицию с требованием о пересъемке заключительного сезона.
Российский иллюстратор Прокопий Уляшов, вдохновившись «Игрой престолов», представил на своей странице в Instagram проект под названием «Игра мультфильмов», героями которого стали персонажи «Союзмультфильма», перевоплотившиеся в героев культовой фэнтези-саги.
Как бы выглядели Джон Сноу, Дейенерис Таргариен, Арья Старк и другие персонажи «Игры престолов», если бы они были героями советских мультфильмов, можно увидеть в подборке работ П.Уляшова, представленной ниже.
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В.Ф., Э.Т.
Фото: Instagram by @prokky93