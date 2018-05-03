Германия готова поддержать реформы в Армении

В Германии с облегчением встретили сообщения о том, что в Армении продолжаются мирные протесты после того, как 1 мая в парламенте не удалось избрать нового премьер-министра страны, заявил в среду, 2 мая, представитель МИД ФРГ в Берлине.

«Мы внимательно следим за событиями в Армении и призываем ответственных лиц, силы безопасности и демонстрантов сохранять спокойствие», - добавил он, сообщают армянские СМИ.

Представитель МИД Германии призвал все стороны конфликта к поиску широкого диалога, чтобы конституционным путем избрать новое правительство, которое будет представлять интересы всех армян. По его словам, при этом важно, чтобы как правящая партия, так и оппозиция стремились к преодолению сложившейся ситуации мирно и на основе конституции.

Берлин готов поддержать Армению на пути проведения реформ

В Германии надеются, что дальнейшее развитие Армении оправдает ожидания ее граждан, вызванные переходом страны к парламентской форме правления.

Берлин будет поддерживать Армению на пути к формированию демократического общества и в проведении реформ, заявили в МИД ФРГ.

А.А.