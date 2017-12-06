Генштаб России объявил о полном освобождении Сирии от ИГИЛ

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена из-под контроля боевиков террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

«Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину»,— заявил господин Герасимов.

По словам Валерия Герасимова, незаконные вооруженные группировки исламистов, которые оставались в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, были уничтожены подразделениями правительственных войск под руководством генерала Хасана Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса.

«Освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, они соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга. Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует»,— пояснил глава Генштаба России.

«Коммерсантъ»