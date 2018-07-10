Генсека ОДКБ вызвали на допрос по делу об убийствах в 2008 году в Ереване

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковник Юрий Хачатуров вызван армянскими следователями на допрос в качестве свидетеля в рамках дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года.

Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Специальной следственной службы (ССС).

«Юрий Хачатуров был вызван на допрос. Он сообщил, что из-за плотного рабочего графика сможет прийти на допрос в конце июля», - отметили в пресс-службе ССС республики.

1 марта 2008 года Юрий Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении.

С 2017 года Хачатуров является генеральным секретарем ОДКБ.

3 июля суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест министра обороны Армении в 2007-2008 годах генерал-полковника Микаела Арутюняна в рамках дела об убийствах в ходе протестов 1 марта 2008 года.

Военнослужащий обвиняется в свержении конституционного строя. По версии следствия, Арутюнян и другие официальные лица, нарушив конституцию, провозгласили военное положение в Армении и использовали армию против участвующих в мирных демонстрациях граждан страны. Арутюняна объявили в розыск, в суд было подано ходатайство о его аресте.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем тогда стал Серж Саргсян.

Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост.

В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.

А.А.