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Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к политической воле в карабахском урегулировании

Сегодня в 11:20 ~ 1 минута на чтение 149
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к политической воле в карабахском урегулировании

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан проявить политическую волю в вопросе нагорно-карабахского урегулирования.

«[Генеральный секретарь] подтверждает поддержку ООН посреднических усилий сопредседателей, а также призывает стороны [конфликта] сделать шаги по укреплению доверия и проявить политическую волю, чтобы добиться мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта», – сказал генсек. 

Заявление генсекретаря, с которым от его имени в субботу выступил его пресс-секретарь, опубликовано на сайте ООН.

Гутерриш приветствовал недавнее проведение встречи между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, которая состоялась при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ 26 сентября в Нью-Йорке, на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.  

Генсекретарь ООН разделяет озабоченность сопредседателей по поводу недавних заявлений сторон и инцидентов, которые произошли вдоль линии соприкосновения войск и вблизи границы между Арменией и Азербайджаном.

Елена Остапенко, Э.Т.

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