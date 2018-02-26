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Генсек ООН назвал изгнание рохинджа из Мьянмы этнической чисткой

Сегодня в 14:30 ~ 1 минута на чтение 203
Генсек ООН назвал изгнание рохинджа из Мьянмы этнической чисткой

Изгнание жителей народности рохинджа из Мьянмы является примером этнической чистки, завил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

"По моему опыту, рохинджа больше всего дискриминируют в мире, и это происходило еще до начала нынешнего кризиса. Лишенные гражданства, они подвергались крайне жестокому обращению со стороны вооруженных сил и других и были изгнаны из своих домов и страны, что является ярким примером этнической чистки", — сказал он.

Генсек ООН призвал правительство Мьянмы незамедлительно обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в штат Ракхайн. Он также указал на необходимость оказать помощь беженцам народности рохинджа в Бангладеш.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.

Ранее официальные представители Бангладеш и Мьянмы завершили работу над соглашением о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса. Сообщалось, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.

РИА Новости

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